Про це повідомило посольство.

Через російський напад на Україну до нашої держави не можуть прибути іноземні туристи. Це стосується й паломників, які приїжджають зі всього світу та зокрема Ізраїлю до Умані, на могилу рабі Нахмана з Брацлава та до інших святинь.

“Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну, та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів в Україну”, – звернувся посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук до ортодоксальних ЗМІ.

Євген Корнійчук закликав ортодоксальних євреїв молитися, аби війна завершилася до Рош ха-Шана. Він додав, що сподівається, що якнайскоріше Україна знову буде приймати гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників.

Традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів. В останні два роки були перепони, оскільки діяли коронавірусні обмеження. Зазначимо, що, за ортодоксальними вченнями, засновник брацлавської гілки хасидизму раббі або цадик (праведник) Нахман заповів, щоб його поховали в Умані. Послідовники впевнені, що якщо зустріти Рош ха-Шана біля його могили — наступний рік буде щасливим.