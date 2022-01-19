П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна у 2022 році має отримати План дій щодо членства в Альянсі. Лідер партії “Європейська Солідарність” (“ЄС”) в інтерв´ю CNN закликав союзників нарощувати темпи озброєння України та продовжувати запроваджувати санкції проти путінської Росії.

Розшифрування інтерв’ю опублікувала пресслужба “ЄС”.

За словами Петра Порошенка, Україна немає іншої альтернативи, крім приєднання до НАТО. Такий крок стане продовженням протидії корупції, розвитком демократії та в інших сферах: економічній, енергетичній, безпековій тощо. Особливо важливим є озброєння, бо такий напрям означає більше шансів на скорочування агресії від Росії. Зокрема треба отримувати оборонні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектронного захисту, протиповітряну оборону, протитанкові озброєння, отримання розвідданих тощо.

Проте останнім часом помітна тенденція нарощування постачання зброї, особливо від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Іншими ланками для того, щоб зупинити агресію від РФ є накладення “пекельних санкцій” проти Володимира Путіна та зупинення “Північного потіку-2”, який є спробою Росії зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн.

“Я пишаюся тим, що разом з нашими американськими партнерами, нашими європейськими партнерами ми створили повноцінну антикорупційну інфраструктуру – Національне антикорупційне бюро, Спеціального антикорупційного прокурора (САП), спеціалізовані агентства та окремий Антикорупційний суд. Все це здобуло позитивну оцінку і було започатковано в якості цілком завершеної структури”, – зазначив п’ятий президент.

Голова “ЄС” додав, що останні три роки з вищезазначеного антикорупційного пакета “сповзає” чинна влада. Зокрема президент Володимир Зеленський не призначає керівника САП, що блокує роботу інституції і як наслідок рівень корупції значно зріс. Тому Петро Порошенко вважає, що чинний президент розуміє, що при появі незалежного Спеціалізованого антикорупційного прокурора члени його команди та оточення ризикують опинитися за ґратами.