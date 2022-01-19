Розшифрування інтерв’ю опублікувала пресслужба “ЄС”.
За словами Петра Порошенка, Україна немає іншої альтернативи, крім приєднання до НАТО. Такий крок стане продовженням протидії корупції, розвитком демократії та в інших сферах: економічній, енергетичній, безпековій тощо. Особливо важливим є озброєння, бо такий напрям означає більше шансів на скорочування агресії від Росії. Зокрема треба отримувати оборонні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектронного захисту, протиповітряну оборону, протитанкові озброєння, отримання розвідданих тощо.
Проте останнім часом помітна тенденція нарощування постачання зброї, особливо від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Іншими ланками для того, щоб зупинити агресію від РФ є накладення “пекельних санкцій” проти Володимира Путіна та зупинення “Північного потіку-2”, який є спробою Росії зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн.
“Я пишаюся тим, що разом з нашими американськими партнерами, нашими європейськими партнерами ми створили повноцінну антикорупційну інфраструктуру – Національне антикорупційне бюро, Спеціального антикорупційного прокурора (САП), спеціалізовані агентства та окремий Антикорупційний суд. Все це здобуло позитивну оцінку і було започатковано в якості цілком завершеної структури”, – зазначив п’ятий президент.
Голова “ЄС” додав, що останні три роки з вищезазначеного антикорупційного пакета “сповзає” чинна влада. Зокрема президент Володимир Зеленський не призначає керівника САП, що блокує роботу інституції і як наслідок рівень корупції значно зріс. Тому Петро Порошенко вважає, що чинний президент розуміє, що при появі незалежного Спеціалізованого антикорупційного прокурора члени його команди та оточення ризикують опинитися за ґратами.
- Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях помітили підвищену активність підконтрольних Росії бойовиків. Терористи проводять на полігонах збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.
- Посольство Росії в США звернулось до офіційного Вашингтона із закликом відмовитись від постачання зброї ЗСУ, аби не підштовхувати Київ “до нових провокацій”. Проте в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні. Зокрема обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- Також депутати Бундестагу закликають на Російську Федерацію слід чинити тиск за допомогою газопроводу “Північний потік-2”. Це може стати стримувальним дипломатичним рішенням у разі нової російської агресії проти України.
- На тлі можливої ескалації НАТО та союзники допоможуть українцям реалізувати право на самооборону у разі ескалації збройної агресії Російської Федерації. Йдеться не лише про санкції проти Кремля.
- Ще міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.