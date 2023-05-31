Збройні сили України отримають бойові машини піхоти CV-90 від Швеції. Зараз українські екіпажі вже завершують підготовку з управління ними.

Джерело: Міністерство оборони України

“Сили оборони України отримають БМП CV-90. Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО”, – наголосили у відомстві.

У Міноборони додали, що українські екіпажі вже завершують підготовку з їхнього опанування.

Своєю чергою, міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну стільки часу, скільки буде потрібно.

Він додав, що Швеція тепер краще розуміє, що потрібно Україні.

“Ми обговорили деякі постачання Швеції для України, які містять CV-90. Ми працюємо над постачанням систем Archer, танків. Факт надходження цього озброєння означає, що ви можете використовувати це комбіноване озброєння”, – зазначив Йонсон.