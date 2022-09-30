Політична партія "Слуга народу" заявила, що підписання президентом Росії Володимиром Путіним указів про приєднання територій України до складу РФ є грубим порушенням міжнародного права, й Україна ніколи не погодиться на анексію своїх територій.

Про це йдеться у заяві партії “Слуга народу”.

“Сьогодні російський диктатор Володимир Путін підписав укази про так зване “визнання незалежності” Херсонської та Запорізької областей України на підставі дешевих вистав, які окупанти називали “референдумами”. Підписав вночі, у той самий день, коли 1938 року було укладено Мюнхенську угоду про розчленування Чехословаччини, що проклала шлях до Другої світової війни”, – йдеться у заяві.

Відтак зазначено, що цинізм російського диктатора, його наполегливі спроби якнайбільше асоціюватися із нацистським ватажком минулого очевидні вже всьому світові. І так звані “референдуми”, і їх “визнання” Кремлем, і плани приєднати українські території до Російської Федерації – є грубим порушенням міжнародного права, статуту ООН. Це підрив міжнародної системи безпеки, яка тримається на взаємному визнанні державами суверенітету і територіальної цілісності. Підписанням цих указів Путін остаточно поставив Росію на один рівень із псевдодержавними окупаційними утвореннями “ДНР” і “ЛНР”.

Крім того, у заяві зауважили, що Путін особисто оголосив свою країну міжнародним злочинцем, що перебуває поза законом і не здатна керуватися навіть здоровим глуздом. Він запустив процес розвалу Росії, адже жодна країна не може повноцінно жити й розвиватися, будучи світовим вигнанцем. Навіть росіяни починають розуміти невідворотні наслідки розв’язаної Путіним війни. Бажання йти на гарантовану смерть заради забаганок однієї людини у них стрімко зникає.

Своїм підписом під цими указами Путін перетворив Росію з глобальної проблеми на глобальну загрозу. Створив прецедент, який є смертельно небезпечним не лише для України чи Заходу, але й для всіх країн світу, включно з Китаєм, Індією та іншими. Якщо рішення Путіна залишиться без гідної відповіді на міжнародному рівні, на світ чекає суцільний хаос розпаду суверенних держав.

Зокрема, у заяві наголосили, що світ має об’єднати зусилля для того, щоб припинити рецидив нацизму в Росії та небезпечний підрив світового порядку, заснованого на правилах. Потрібна консолідована і рішуча відповідь – у вигляді руйнівних санкцій, повної дипломатичної ізоляції держави-агресора, беззастережної підтримки України найпотужнішою та найсучаснішою зброєю.

Україна ніколи не погодиться на анексію та окупацію власних територій. Ми не дозволимо Путіну відривати від нашої країни шматок за шматком. І ми доводимо це щодня протягом семи місяців протистояння російській агресії. Україна ніколи не піддасться ані на грубий шантаж, ані на спроби залякування людей ракетними обстрілами, ані на інформаційні кампанії з метою “змусити” нас до сепаратного миру.

Також у заяві наголосили, що Херсон, Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, так само, як Донецьк, Луганськ і Крим – це Україна. І жодні папірці, підписані воєнним злочинцем Путіним, це не змінять.

“Закликаємо наших співвітчизників на тимчасово окупованих територіях до спротиву будь-яким планам ворога на українському півдні. Закликаємо міжнародне співтовариство вчинити з путінським режимом так, як завжди цивілізований світ робив із міжнародними злочинцями, що загрожують всьому світові. Віримо у Збройні Сили України – єдиним у світі силам, які здатні зупинити розповсюдження путінської зарази. Ми не зупинимося і не заспокоїмося доти, доки не звільнимо останній міліметр нашої території у міжнародно визнаних кордонах на момент здобуття Незалежності у 1991 році. Звільнимо кожне місто, кожне село, кожну людину, яка перебуває під окупацією чи в полоні. Україна буде вільною, незалежною і сильною. А плани Путіна зрештою перетворяться на темне минуле, яке буде слугувати для наступних поколінь важким, але необхідним уроком”, – підсумували у партії “Слуга народу”.