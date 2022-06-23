Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Європейської Ради щодо надання Україні статусу кандидата та зауважив, що уся країна об’єдналась заради європейського майбутнього. Натомість попереду ще багато роботи для усіх, а найголовніше — перемогти.

Про це він повідомив у Facebook.

Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди “увійде у літопис української історії”. Порошенко наголосив, що сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього.

Він щиро подякував всім тим, хто забезпечив неймовірну історію успіху, найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська.

Порошенко зауважив, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх.

“Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ”, – зазначив політик.

Та спрогнозував, що попереду у нас всіх дуже багато роботи, головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну.