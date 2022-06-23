Про це він повідомив у Facebook.

Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди “увійде у літопис української історії”. Порошенко наголосив, що сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього.

Він щиро подякував всім тим, хто забезпечив неймовірну історію успіху, найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська.

Порошенко зауважив, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх.

“Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ”, – зазначив політик.

Та спрогнозував, що попереду у нас всіх дуже багато роботи, головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну.