Про це він повідомив у Facebook.
Рішення Європейської Ради щодо статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі назавжди “увійде у літопис української історії”. Порошенко наголосив, що сьогодні в Україні не знайдеться жодного, хто б не працював для досягнення цієї мети. Країна обʼєдналася – і влада, і опозиція – заради протистояння ворогу, і заради європейського майбутнього.
Він щиро подякував всім тим, хто забезпечив неймовірну історію успіху, найголовніше – слова щирої подяки та низький уклін жертовності та стійкості українського війська.
Порошенко зауважив, що саме український воїн зробив найбільший внесок в сьогоднішній успіх.
“Хочу подякувати всім українцям, а особливо волонтерам, представникам громадянського суспільства, бо саме наша єдність, мужність та самопожертва полонили серця сотень мільйонів європейців і визначили позицію європейських політиків. Подякувати всім дипломатам за традиційно професійний і ефективний міжнародний наступ”, – зазначив політик.
Та спрогнозував, що попереду у нас всіх дуже багато роботи, головне – перемогти, зберегти нашу національну єдність та разом побудувати нову європейську заможну демократичну Україну.
- Нагадаємо, 23 червня глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що лідери Європейського Союзу офіційно надали статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
- Раніше Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу та ухвалив відповідну резолюцію.
- Президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна ще до війни “довела, що вона на правильному шляху”. Наша держава заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.
- Верховна Рада підтримала звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Парламент ухвалив рішення одноголосно всіма фракціями та групами.