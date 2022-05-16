Сьогодні відбулася офіційна зустріч Міністра інфраструктури Олександра Кубракова з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками посольства США в Україні. Сторони обговорили шляхи вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами Росією енергетичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Кубраков наголосив на тому, що Міністерство інфраструктури уже домовилося з Польщею про бездозвільний рух перевізників пального, а також в співпраці зі США готове надалі працювати над підвищенням ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України

“Наразі, наше головне завдання – підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури. Сполучені Штати Америки – надійний друг України в боротьбі за вільне майбутнє”, — заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Окрім цього, було обговорено питання розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки. Також сторони обговорили питання санкційної політики щодо Росії, зокрема шляхи її посилення та закриття усіх лазівок для їх уникнення.

Наприкінці зустрічі Олександр Кубраков запросив Крістіну Квін та дипломатів у поїздки регіонами, які зазнали значних втрат внаслідок вторгнення РФ в Україну.