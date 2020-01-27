Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
“У ПАРЄ оскаржені повноваження Російської делегації з базових причин! Більше 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи і тепер це питання протягом двох днів буде вивчений в Асамблеї, і після цього прийнято остаточне рішення”, – зазначив нардеп.
Нагадаємо, що сьогодні в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), в якій бере участь українська делегація.
- 16 січня Верховна Рада доручила українській делегації надати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 2020 року.
- Раніше в Раді визначились зі складом української делегації в ПАРЄ.
- Головою делегації України в ПАРЄ обрали депутатку від партії “Слуга народу” Єлизавету Ясько.