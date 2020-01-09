Україна недоотримає близько $ 450 млн доходів на рік через запуск газопроводу "Турецький потік".

Про це розповів сьогодні на брифінгу генеральний директор компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон.

“Це не можна назвати збитками, це недоотриманий дохід. За нашими розрахунками це близько $ 450 млн на рік. Ми просто не заробимо ці гроші. Як ми будемо компенсувати? Ми будемо шукати нові ринки”, – наголосив він.

(На відео – з 37:50)

На своїй сторінці в Facebook Сергій Макогон уточнив, що запуск “Турецького потоку” призведе до зниження транзиту через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів.

За його словами, після запуску газопроводу Болгарія, Туреччина і низка інших країн вже не отримують газ через Україну.

“Сьогодні (8 січня, – ред.) пафосно був запущений “Турецький потік”. Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів”, – зазначив Макогон.

У зв’язку з цим він запевнив, що Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури “старого” Трансбалканського газопроводу.

“Ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн кубометрів на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні”, – написав Макогон.

ДОВІДКА. Газопровід “Турецький потік” прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до турецького Кийикея. “Турецький потік” має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, у тому числі перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 млрд кубометрів російського газу. А друга лінія буде поставляти ще 15,75 млрд кубометрів газу в Європу через Туреччину, Болгарію, Сербію і Угорщину.

Трансбалканський газопровід – магістральний газопровід, прокладений по території України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Потужність – 15 млн. куб. м. на рік.