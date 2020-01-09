Про це розповів сьогодні на брифінгу генеральний директор компанії “Оператор газотранспортної системи України” Сергій Макогон.
“Це не можна назвати збитками, це недоотриманий дохід. За нашими розрахунками це близько $ 450 млн на рік. Ми просто не заробимо ці гроші. Як ми будемо компенсувати? Ми будемо шукати нові ринки”, – наголосив він.
(На відео – з 37:50)
На своїй сторінці в Facebook Сергій Макогон уточнив, що запуск “Турецького потоку” призведе до зниження транзиту через Україну в 2020 році на 15 мільярдів кубометрів.
За його словами, після запуску газопроводу Болгарія, Туреччина і низка інших країн вже не отримують газ через Україну.
“Сьогодні (8 січня, – ред.) пафосно був запущений “Турецький потік”. Проєкт без економічного сенсу, але з великою політичною складовою. На жаль, ми не змогли його зупинити. Ми вже відчули його вплив. Транзит газу через Україну в Балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови. Болгарія, Туреччина та інші країни в цьому регіоні вже не отримують газ через Україну. Як результат, зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів”, – зазначив Макогон.
У зв’язку з цим він запевнив, що Україна шукає нові можливості для залучення інфраструктури “старого” Трансбалканського газопроводу.
“Ми шукаємо нові можливості для використання існуючої інфраструктури (Трансбалканського газопроводу) і домоглися створення на його базі нового коридору для поставок газу в Україну з Болгарії, Туреччини і Греції в обсязі до 15,8 млн кубометрів на добу. Розраховуємо на тестові поставки вже в січні”, – написав Макогон.
ДОВІДКА. Газопровід “Турецький потік” прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до турецького Кийикея. “Турецький потік” має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, у тому числі перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 млрд кубометрів російського газу. А друга лінія буде поставляти ще 15,75 млрд кубометрів газу в Європу через Туреччину, Болгарію, Сербію і Угорщину.
Трансбалканський газопровід – магістральний газопровід, прокладений по території України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Потужність – 15 млн. куб. м. на рік.
- Напередодні президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Олександр Вучич офіційно відкрили газопровід “Турецький потік”.