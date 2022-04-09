Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що уже в червні цього року Україна може отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу.

Про це йдеться у Twitter Ольги Стефанішиної.

Чиновниця повідомила, що Україна отримала анкету про членство у Європейському Союзу.

“Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко. Очікуємо, що отримаєте статус кандидата в червні”, – написала Стефанішина.

Вона додала, що членство у Євросоюзі – це частина відновлення України та перемоги над російським агресором, який намагається зламати демократичний курс Києва.