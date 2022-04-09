Про це йдеться у Twitter Ольги Стефанішиної.
Чиновниця повідомила, що Україна отримала анкету про членство у Європейському Союзу.
“Ми вже провели велику підготовчу роботу, тому готові рухатися швидко. Очікуємо, що отримаєте статус кандидата в червні”, – написала Стефанішина.
Вона додала, що членство у Євросоюзі – це частина відновлення України та перемоги над російським агресором, який намагається зламати демократичний курс Києва.
🇺🇦🇪🇺Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.
Expect to be granted a candidate status in June.
It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc
— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 9, 2022
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону.
- Також президенти восьми країн-членів Європейського Союзу вважають, що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС.