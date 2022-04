Про це йдеться у Twitter Ольги Стефанішиної.

Чиновниця повідомила, що Україна отримала анкету про членство у Європейському Союзу.

Вона додала, що членство у Євросоюзі – це частина відновлення України та перемоги над російським агресором, який намагається зламати демократичний курс Києва.

🇺🇦🇪🇺Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.

Expect to be granted a candidate status in June.

It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc

— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 9, 2022