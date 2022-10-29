Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на заяву РФ про вихід з «зернової угоди»

російсько-українська війна
19:37 Росіяни вивезли міський транспорт з Херсона до Криму — Генштаб
18:26 Apple очолила перелік 100 найдорожчих брендів 2022 року
17:50 Випадковий знімок шахтаря, який одразу після зміни, в робочому одязі, привів на матч свого сина, став сенсацією в США
17:20 Військові РФ активно займають курортні місця Скадовська — мер
17:07 Японія планує створити об’єднане командування військами через зростання напруженості у регіоні — Reuters
16:32 У Василькові відкрили модульне містечко в межах співпраці урядів України та Польщі
15:44 У РФ чоловікам пропонують йти на війну в обмін на списання боргів за комуналку
15:10 Україна припинила дію договору з РФ про співробітництво в галузі конкуренції
14:59 Звільнення Херсона може тривати до кінця листопада – Буданов
14:46 Литва відремонтує ще 12 гаубиць PzH2000 для України
14:08 США планують зосередити увагу на протестах в Ірані під час засідання Радбезу ООН – Reuters
13:27 «Довженко-Центр» подав позов до суду на Держкіно з вимогою скасувати наказ про «реорганізацію»
13:12 Росіяни обстріляли об’єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі
13:04 Незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну в Росії обговорювали ядерний удар по Німеччині – Spiegel
12:47 У Мелітопольському районі окупанти привласнили мережу магазинів меблів
12:19 В Україні продовжили термін дії внутрішніх паспортів під час воєнного стану
12:08 Росіяни вивезли з Чорнобаївки всю свою техніку: фото з супутника
11:50 На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який шпигував за позиціями HIMARS і М777
11:31 Донеччина: протягом доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів
11:03 ООН закликала Україну та Росію продовжити угоду про експорт зерна
10:59 ФСБ РФ готується влаштувати держпереворот у Молдові – The Washington Post
10:16 Собор Кримської єпархії ПЦУ в Сімферополі передали у власність України
09:48 Вивезення реліквій та втеча цивільних з Херсонської області є ознакою прискорення виходу РФ з регіону – британська розвідка
08:45 Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранено одного чоловіка
08:21 Конкурс краси «Міс Всесвіт» придбала тайська трансгендерна людина Енн Джакапонг Джакраджутатіп
07:44 29 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:14 Хмарно з проясненням, у Лівобержній частині України місцями невеликі дощі: прогноз погоди на 29 жовтня
01:00 Попри вогневу перевагу та збільшення кількості військ армія РФ не має успіху на лінії фронту — Залужний
00:15 Зеленський доручив перевірити підстави припинення громадянства судді Богдана Львова, у якого виявили російський паспорт

28 жовтня

23:46 Нардепка Кіра Рудик стала першою українською парламентаркою, яка відвідала Тайвань

Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на заяву РФ про вихід з «зернової угоди»

В Україні очікують на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про вихід з "зернової ініціативи" 29 жовтня.

Субота, 29 жовтня 2022, 19:00
Підтримати

Про це повідомив у коментарі “Суспільному” речник президента України Сергій Нікіфоров.

“Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів”, — сказав Нікіфоров.

Водночас в ООН заявили, що підтримують зв’язок з Росією щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — сказав заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”.

Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Нагадаємо, що у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

ДОВІДКА. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.

Теги: війна, експорт зерна, зернова угода, ООН, реакція, розірвання угоди, російська агресія, російсько-українська війна, Туреччина, зерно, РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook