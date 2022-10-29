Україна очікує реакцію Туреччини та ООН на заяву РФ про вихід з «зернової угоди»

В Україні очікують на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про вихід з "зернової ініціативи" 29 жовтня.

Про це повідомив у коментарі “Суспільному” речник президента України Сергій Нікіфоров.

“Україна не підписувала з РФ жодних “зернових угод”. Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів”, — сказав Нікіфоров.

Водночас в ООН заявили, що підтримують зв’язок з Росією щодо виходу зі “зернової угоди”: “Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу”, — сказав заступник речника Генсека ООН Фархан Хак у коментарі “Суспільному”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від РФ повернутися до своїх зобов’язань у “зерновій угоді”.

Голова МЗС зауважив, що Україна попереджала про плани Росії зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Нагадаємо, що у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”, звинувативши Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

ДОВІДКА. “Зернову угоду” підписали 21 липня у Стамбулі. Вона дозволила відновити експорт агропродукції з українських морських портів, котрі РФ заблокувала з початку повномасштабного вторгнення, чим створила загрозу масштабної нестачі продовольства у світі. Дія угоди завершується 19 листопада.