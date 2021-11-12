На конференції з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в Україні експерти заявили, що наша держава є другою найгіршою країною в регіоні за загальною кількістю невиконаних постанов. На першому місці – Російська Федерація.

Про це повідомив медіаресурс ZMINA.

Експерти зазначили, що ситуація в цій сфері вимагає серйозного поліпшення, оскільки Україна є другою, після Росії, найгіршою країною в регіоні за загальною кількістю невиконаних постанов.

В Україні спостерігається реальна проблема зі здійсненням відповідних постанов, а заходів, що необхідні для припинення повторюваних порушень прав людини, не вживають. Зокрема, фахівці Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної вважають, що причини відсутності систематичного здійснення постанов такі:

більшість справ, розглянутих ЄСПЛ, виявляють довгострокові системні проблеми з правами людини, які вимагають рішучих дій від влади, а підхід влади часто є надмірно громіздким та формальним;

багато з цих системних проблем пов’язані із судовою системою, зокрема з правом громадянина на справедливий судовий розгляд і правом на ефективний засіб правового захисту.

“Коли потрібні жорсткі реформи, влада створює комісію або навіть кілька, які потім розходяться в думках щодо оптимального шляху”, – прокоментував ситуацію з невиконанням постанов ЄСПЛ юрист Центру стратегічного захисту ХПГ Геннадій Токарев.

Також серед перешкод назвали:

обмежене співробітництво між представниками влади, відповідальними за вжиття заходів, необхідних для задоволення вимог, зазначених в ухвалах ЄСПЛ, та іншими учасниками процесу;

нестачу знань про захист прав людини в межах системи ЄСПЛ державних службовців, посадовців та суддів, особливо на місцевому рівні.

Щоб покращити ситуацію, правозахисники запропонували заручитися додатковою підтримкою Ради Європи та ЄС, які могли б розділити витрати на розроблення відповідної правозахисної структури на рівні інститутів в Україні.

А інші перешкоди можна подолати за допомогою впровадження інклюзивної процедури на національному рівні, яка б дозволила всім сторонам процесу представляти свої ідеї та бути почутими, вважають експерти.

Крім цього, правозахисники вважають, що необхідно поліпшити національний правовий потенціал для того, щоб заявники, їхні адвокати та місцеві громадські організації могли використовувати всі можливості, надані в межах механізму Ради Європи щодо захисту прав людини, включно з участю в наглядовому процесі Кабміну Ради Європи.