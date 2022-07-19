Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали спільну декларацію про асоціацію, яка забезпечить основу для тіснішої співпраці у сфері енергетичної безпеки та відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Церемонія підписання пройшла у Варшаві за участі міністра енергетики України Германа Галущенка та виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

Фахіт Біроль заявив, що Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки в Європі та за її межами, і вона поставила перед собою амбітні цілі щодо збільшення торгівлі електроенергією з Європою.

“МЕА працює з Україною майже два десятиліття і в ці особливо складні часи після повномасштабного вторгнення Росії ми продовжуємо зміцнювати відносини, щоб підтримати значні потреби України у відновленні та допомогти їй побудувати нове енергетичне майбутнє. Я радий підписанню спільної декларації з міністром енергетики України Германом Галущенком щодо розширення нашої співпраці для досягнення цих цілей”, – додав Фатіх Біроль.

Підписання спільної декларації про асоціацію відкриває новий етап багаторічного партнерства між Україною та Міжнародним енергетичним агентством з метою поглиблення й розширення співпраці у сфері енергетичної безпеки, “зеленого переходу” та заходів з відновлення.

Передбачена декларацією асоціація надасть Україні платформу для регулярного діалогу з МЕА, з його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Герман Галущенко зазначив, що солідарність стає ще важливішою в ці кризові часи. Тільки об’єднавшись, можна протистояти російській агресії і реалізувати місію Міжнародного енергетичного агентства щодо формування безпечного та сталого енергетичного майбутнього.

“Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка і співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології у нашій новітній енергетичній системі”, – зазначив міністр енергетики України.

Згідно декларації, Міжнародне енергетичне агентство надаватиме вагоме значення ролі України як ключового учасника в глобальному енергетичному ландшафті, що зробить великий внесок у європейську енергетичну безпеку. Водночас сприятиме глобальному поштовху до безпечного та чистого енергетичного переходу.

Натомість Україна надає великого значення відкриттю можливих нових шляхів активізації співпраці та партнерства з МЕА, його країнами-членами, країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами.

Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.