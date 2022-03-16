Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у Twitter.
Український лідер подякував членам Євросоюзу, особисто Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісару з питань енергетики Кадрі Сімсон та іншим, хто цьому посприяв. Наразі НЕК “Укренерго” завершило об’єднання енергосистем.
“Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну”, — написав президент.
Володимир Зеленський нагадав, що Україна від’єдналася від російської та білоруської енергосистем у ніч нападу. За його словами, ми вже ніколи не повернемося до них. Ворог чекав, що Україна не витримає цього, тож захопив Запорізьку атомну станцію, переконаний президент. Проте вже 21 день війни енергоносії працюють стабільно, збалансовано та стійко.
“У нас тепер єдина енергетична кровоносна система від Лісабона до Маріуполя. Україна – в “енергетичній єврозоні”. Нас не здолати”, – заявив Зеленський.
До нападу планувалося, що Україна приєднається до європейської мережі передавання електроенергії ENTSO-E з початку 2023 року.
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