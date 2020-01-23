Міністерство фінансів України оголосило про випуск нових єврооблігацій, випущених в євро з десятирічним терміном обігу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Загальна сума бондів становитиме 1,25 мільярда євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних, а розрахунки за новим випуском повинні відбутися 27 січня 2020 року.

Зазначається, що сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, євробонди розміщені за найдешевшими в історії України відсотковими ставками.

“Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75 % на рік. Сьогодні ми запозичуємо 1.25 млрд євро під 4.375 % річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню ми економимо для державного бюджету 2 млн грн на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

ДОВІДКА. Єврооблігація – це борговий цінний папір, випущений компанією або державою з метою залучення позикових коштів на зовнішньому ринку капіталу. Номінал єврооблігації виражається у валюті, яка є іноземною для позичальника.