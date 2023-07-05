Джерело: Міністерка економіки України Юлія Свириденко у Twitter.
“Я запевнила, що Україна готова вжити необхідних кроків для ратифікації угоди про вільну торгівлю між нашими країнами та почати переговори щодо перегляду документа у 2024 році”, – написала очільниця Мінекономіки.
А також зазначила, що реалізація цієї угоди піде на користь українському бізнесу та відкриє нові перспективи для турецьких партнерів в Україні.
За словами міністерки, Туреччина займає значну та давню позицію як один із важливих торговельних партнерів України в регіоні. У 2022 році обсяг торгівлі між країнами сягнув 6,30 млрд доларів.
“Разом із міністром торгівлі Туреччини ми також обговорили кілька важливих тем, зокрема Чорноморську зернову ініціативу, питання інвестицій та відновлення України”, – резюмувала Юлія Свириденко.
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- Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.