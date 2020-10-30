Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 30 жовтня, в черговий раз оновило список країн із "червоної" та "зеленої" зон.

Відповідні дані опубліковано на сайті МОЗ.

У списку наведено інформацію про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

До “червоної” зони увійшли 50 держав.

Так, Угорщина, Італія, Монако, Болгарія, Сан-Марино перейшли з “зеленої” до “червоної” зони. Водночас Ізраїль, Молдова, Кабо-Верде, Панама, Колумбія перемістилися в “зелену” частину списку.

До “червоної” зони також входять: США, Бельгія, Чехія, Вірменія, Словенія, Швейцарія, Нідерланди, Франція, Грузія, Словаччина, Іспанія, Хорватія, Чорногорія, Велика Британія, Польща, Австрія, Португалія, Північна Македонія, Румунія, Ірландія та інші країни.

До “зеленої” зони також входять: Литва, ОАЕ, Німеччина, Туніс, Данія, Швеція, Ізраїль, Бразилія, Білорусь, Канада, Норвегія, Туреччина, Японія, Єгипет, Австралія та інші країни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.