У п'ятницю, 20 листопада, Міністерство охорони здоров'я України традиційно оновило список країн, які віднесені до "червоної" і "зеленої" зон.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

У списку вказана інформація про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн із “червоної” зони скоротився до 44. Це на одну менше в порівнянні з минулим тижнем.

Так, у “зелену” зону перемістилася Мальта.

Також у “зелену” зону входять: Німеччина, Республіка Молдова, Греція, Туреччина, Єгипет, Данія, Латвія, Албанія, ОАЕ, Туніс, Канада, Білорусь, Норвегія, Бразилія, Японія та інші країни.

У “червону” зону входять: США, Велика Британія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Угорщина, Португалія, Болгарія, Литва, Іспанія, Нідерланди, Словаччина, Швеція та інші країни.

Україна включає в “червоний” список ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в нашій країні.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.