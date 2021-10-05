Українські засоби масової інформації не надто активно висвітлювали міжнародний скандал Pandora Papers, в якому, зокрема, фігурують президент Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними розслідування, президент України Володимир Зеленський передав свою частку в офшорній компанії другу та бізнес-партнеру Сергію Шефіру незадовго до перемоги Зеленского на виборах 2019 року.

Документи Pandora Paper також частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

“Український сайт Slidstvo.info опублікував розслідування, засноване на даних, отриманих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, а англомовна Kyiv Post опублікувала результати розслідування під заголовком:” Pandora Papers розкривають офшорні холдинги Зеленського і його внутрішнє коло “. Однак в більшості українських ЗМІ це не було головною новиною “, – зазначають в BBC.

В інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) йдеться, що Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Що відомо про Pandora Papers?

Pandora Papers – глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних рік досліджували понад 600 журналістів з усіх куточків світу. З 11,9 млн офшорних документів стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких й відомі політики.

Завдяки опрацюванню даних масштабного витоку документів Pandora Papers вдалося з’ясувати, що понад 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу, який розгорівся після глобального витоку документів Pandora Papers.