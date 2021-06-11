Україна опинилася в десятці країн, які заробляють на Bitcoin.

Про це свідчать дані американської компанії Chainalysis, яка займається аналізом технології блокчейн.

Зокрема, Україна в рейтингу країн з найбільшим прибутком від криптовалюту зайняла 10-е місце з заробітком в $400 млн.

Лідером в рейтингу зі значним відривом стали США. Зокрема, американці заробили на інвестиціях в Bitcoin більше $4 млрд.

У п’ятірку також увійшли Китай ($1,1 млрд), Японія ($900 млн), Великобританія ($800 млн) і Росія ($600 млн).

Автори рейтингу зазначають, що географічний аналіз криптовалюти утруднений через децентралізований характер технології. Точно дізнатися, де знаходяться сторони тієї чи іншої угоди, неможливо. Однак можна зробити оцінку, використовуючи дані транзакцій з сервісів, що відслідковуються Chainalysis.