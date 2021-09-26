За добу 24 вересня у світі діагностували понад 380 тисяч нових заражень коронавірусом. Україна на третьому місці серед країн Європи за кількістю нових заражень й на другому - за добовою смертністю.

Про це свідчать дані статистичного ресурсу Worldometers.

Зазначається, що найбільше нових заражень зафіксували у США – понад 54 тисячі, у Великій Британії – понад 31 тисячу та Індії – понад 28 тисяч нових інфікувань.

Україна серед країн світу займає 13 місце за кількістю інфікувань. У Європі Україна – третя за кількістю нових заражень.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Водночас Україна займає 10 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Велика Британія, Росія та Україна, а за добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Велика Британія.

Всього від початку пандемії вилікувались 208 885 597 осіб. Наразі у світі понад 18 млн активних випадків коронавірусу.

Летальними були 4 757 299 випадків інфікування COVID-19.

Нагадаємо, що за минулу добу, 25 вересня, в Україні зафіксували 4647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.