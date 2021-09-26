Про це свідчать дані статистичного ресурсу Worldometers.
Зазначається, що найбільше нових заражень зафіксували у США – понад 54 тисячі, у Великій Британії – понад 31 тисячу та Індії – понад 28 тисяч нових інфікувань.
Україна серед країн світу займає 13 місце за кількістю інфікувань. У Європі Україна – третя за кількістю нових заражень.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Водночас Україна займає 10 позицію.
У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Велика Британія, Росія та Україна, а за добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Україна, Велика Британія.
Всього від початку пандемії вилікувались 208 885 597 осіб. Наразі у світі понад 18 млн активних випадків коронавірусу.
Летальними були 4 757 299 випадків інфікування COVID-19.
Нагадаємо, що за минулу добу, 25 вересня, в Україні зафіксували 4647 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 448 дітей та 57 медпрацівників.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.