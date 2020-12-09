Україна оскаржила технічну поразку національної збірної у матчі зі Швейцарією

Про це повідомили на сайті УАФ.
Зазначається, що минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення про присудження збірній України технічної поразки з рахунком 0:3 у скасованому матчі зі Швейцарією.
“Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документа — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи”, — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
Позицію УАФ у Лозанні захищатимуть, зокрема, й фахівці у сфері спортивного права з Іспанії та Швейцарії.
Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.
- У трьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19. Так, згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
- 25 листопада Союз європейських футбольних асоціацій присудив технічну поразку збірної України з рахунком 0:3 за скандально скасований 17 листопада матч Ліги націй проти команди Швейцарії.