Covid-19 Україна

оновлено 09.12.2020 о 19:02

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Україна оскаржила технічну поразку національної збірної у матчі зі Швейцарією

Українська асоціація футболу звернулася до спортивного арбітражного суду в Лозанні із заявою щодо оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА про зарахування збірній Україні технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

Середа, 9 грудня 2020, 19:47

Про це повідомили на сайті УАФ.

Зазначається, що минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення про присудження збірній України технічної поразки з рахунком 0:3 у скасованому матчі зі Швейцарією.

“Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документа — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи”, — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Позицію УАФ у Лозанні захищатимуть, зокрема, й фахівці у сфері спортивного права з Іспанії та Швейцарії.

Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.

  • У трьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19. Так, згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
  • 25 листопада Союз європейських футбольних асоціацій присудив технічну поразку збірної України з рахунком 0:3 за скандально скасований 17 листопада матч Ліги націй проти команди Швейцарії.
Теги: збірна України, футбол, Швейцарія

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