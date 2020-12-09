Україна оскаржила технічну поразку національної збірної у матчі зі Швейцарією

Українська асоціація футболу звернулася до спортивного арбітражного суду в Лозанні із заявою щодо оскарження рішення Апеляційного комітету УЄФА про зарахування збірній Україні технічної поразки в матчі Ліги націй проти збірної Швейцарії.

Про це повідомили на сайті УАФ.

Зазначається, що минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину рішення про присудження збірній України технічної поразки з рахунком 0:3 у скасованому матчі зі Швейцарією.

“Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документа — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи”, — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Позицію УАФ у Лозанні захищатимуть, зокрема, й фахівці у сфері спортивного права з Іспанії та Швейцарії.