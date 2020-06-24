Про це заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

За його словами, на даний момент залишається невідомою доля близько 5 тисяч дітей без батьківського піклування та дітей-сиріт, які проживали на території Криму перед його незаконної анексією.

Відзначається, що Росія незаконно взяла на себе управління установами з питань опіки за такими дітьми.

Також на даний момент без батьківського піклування перебувають близько 200 дітей кримських татар через незаконне ув’язнення їх батьків, здійсненого за політичними мотивами. При цьому діти піддаються психологічним травмам через те, що під час арештів, або обшуків членів їх сімей з’являються озброєні люди.

Крім того, діти шкільного віку в окупованому Криму піддаються “військово-патріотичній” освіті з боку незаконних російської влади. Школярі залучаються до воєнізованих рухів.

“Їх готують до війни”, – заявив Кислиця.