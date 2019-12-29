Українська сторона передала бойовикам "ДНР/ЛНР" у рамках обміну утримуваними особами 127 людей. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.

Про це повідомили в коментарі “Громадському” радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська.

“Віддали 127, забрали 76. Домовилися про 80, але чотири людини залишилися там через сім’ї. Вони звільнені, але залишилися там”, – зазначив Сивохо.

Лутковська, в свою чергу, уточнила, що в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію.

“Ще не остаточно, штаб поки рахує”, – додала Лутковська.

Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5 — hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019

Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.