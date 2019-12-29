Про це повідомили в коментарі “Громадському” радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська.
“Віддали 127, забрали 76. Домовилися про 80, але чотири людини залишилися там через сім’ї. Вони звільнені, але залишилися там”, – зазначив Сивохо.
Лутковська, в свою чергу, уточнила, що в списку на обмін була 141 особа, але 14 відмовилися їхати на окуповану територію.
“Ще не остаточно, штаб поки рахує”, – додала Лутковська.
Радник секретаря РНБО Сергій Сівохо повідомив, що в межах обміну Україна повернула 76 своїх громадян, а віддала — 127 утримуваних pic.twitter.com/IjPXoBcIp5
— hromadske (@HromadskeUA) December 29, 2019
Варто зазначити, що обмін з “ЛНР”, в рамках якого було звільнено 25 українців, відбувся на підконтрольній Україні території на КПВВ “Майорське”. Решту українців звільнили в рамках обміну на тимчасово окупованій території Донбасу – в Горлівці Донецької області.
- Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачених у убивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.