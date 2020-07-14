Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у випадку з заявами Міхеїла Саакашвілі з приводу Грузії "відгрібає держава".

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Кулеба зазначив, що ситуація навколо Саакашвілі “викликає жаль”, оскільки “є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів”.

“Ім’я цього громадянина Міхеїл Саакашвілі. І кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс ось у чому: приватна особа виступає, а держава за це, я перепрошую, відгрібає”, – наголосив Кулеба.

Він запевнив, що Україна розуміє ситуацію в Грузії напередодні виборів, яка “дуже чутлива”, і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами, “сусідами по Чорному морю”.

“Ми розраховуємо на стабілізацію відносин і усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви приватної особи не можуть зруйнувати ні відносини між нашими народами, ні відносини між нашими державами”, – сказав Кулеба.

“Позиція МЗС з цього питання максимально чітка: пан Саакашвілі – приватна особа, і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії він не представляє позицію України”, – додав голова МЗС.

(На відео – з 21:15)