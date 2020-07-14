Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.
Кулеба зазначив, що ситуація навколо Саакашвілі “викликає жаль”, оскільки “є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів”.
“Ім’я цього громадянина Міхеїл Саакашвілі. І кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс ось у чому: приватна особа виступає, а держава за це, я перепрошую, відгрібає”, – наголосив Кулеба.
Він запевнив, що Україна розуміє ситуацію в Грузії напередодні виборів, яка “дуже чутлива”, і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами, “сусідами по Чорному морю”.
“Ми розраховуємо на стабілізацію відносин і усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви приватної особи не можуть зруйнувати ні відносини між нашими народами, ні відносини між нашими державами”, – сказав Кулеба.
“Позиція МЗС з цього питання максимально чітка: пан Саакашвілі – приватна особа, і в своїх коментарях щодо ситуації в Грузії він не представляє позицію України”, – додав голова МЗС.
(На відео – з 21:15)
- 10 липня стало відомо, що посла України Ігоря Долгова викликали до МЗС Грузії через заяви експрезидента цієї країни, голови виконавчого комітету української Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі. Це не вперше, коли в МЗС Грузії викликали посла України через заяви Саакашвілі. Подібна ситуація виникла в червні 2020 року.
- 7 травня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
- Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.