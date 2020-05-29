Сьогодні з опівночі поновили свою роботу 66 пунктів пропуску на державному кордоні з країнами ЄС і Молдовою з українського боку.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначається, що відповідні зміни щодо роботи пунктів пропуску внесені Кабінетом міністрів України у Розпорядження № 288 від 13 березня 2020 року.

При цьому тимчасово зачиненими залишаються 56 пунктів пропуску.

“Державна прикордонна служба України поінформувала про відновлення роботи пунктів пропуску з українського боку суміжні країни, зокрема країни ЄС та Республіку Молдова, оскільки до переліку пунктів пропуску, які поновлюють свою роботу, не входять пункти пропуску на ділянках державного кордону з Білоруссю та РФ”, – йдеться у повідомленні.