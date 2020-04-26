У четвер, 28 квітня, в Україні повинні доставити застряглих в Швеції українських громадян спецрейсом Стокгольм-Київ.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Швеції.

У повідомленні посольства зазначено, що у вівторок, 28 квітня о 09:00 відбудеться спеціальний рейс авіакомпанією “SkyUp Airlines” по маршруту Стокгольм-Київ.

“Відкрито продаж квитків на спецрейс “Стокгольм-Київ” 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines”, – йдеться в повідомленні посольства.

Кількість квитків на цей авіарейс буде обмежено, а в наступні кілька місяців нових авіарейсів не буде, відзначили в посольстві.

“У зв’язку з цим рекомендуємо скористатися можливістю для повернення в Україну. Особливо це стосується наших громадян у яких завершується термін легального перебування в Швеції. Врахуйте, що на підставі польських віз і віз інших країн ви можете перебувати за межами країни, що видала візу, не більше 3 місяців, далі йде порушення перебування в Шенгенській зоні. У разі перевищення періоду безвізового перебування в Швеції, при виїзді може бути складено адміністративний протокол і заборонений в’їзд до країн Шенгенської зони від 1 до 5 років”, – йдеться в повідомленні.

Вартість квитка стартує від 5 836 гривень. Літак вилетить з аеропорту “Арланда” в Стокгольмі о 9:00.

Відзначається, що для повернення в Україну громадяни повинні заповнити згоду на обсервацію і завантажити додаток “Дій вдома”.

“Додаток встановлюється в смартфони осіб, які можуть бути потенційними носіями вірусу COVID-19 і які зареєстровані в медустановах як тих, хто потребують самоізоляції чи обсервації”, – повідомили в посольстві.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив припущення, що карантинні обмеження в Україні, спричинені поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані у другій половині травня.

Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.