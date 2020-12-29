Україна отримає 16 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках COVAX – Немчінов

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Дім”.
“Вже не 8, а 16 млн доз вакцини […] Тому що 8 млн – це кількість доз, яке необхідно два рази колоти 4 млн громадян. 16 млн – це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає”, – сказав Немчінов.
Крім того, за його словами, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають в пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися самостійно.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.