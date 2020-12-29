Україна отримає 16 млн доз вакцини проти COVID-19 в рамках COVAX – Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що в рамках програми COVAX Україна отримає 16 млн доз вакцини проти коронавируса, а не 8, як повідомлялося раніше.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Дім”.

“Вже не 8, а 16 млн доз вакцини […] Тому що 8 млн – це кількість доз, яке необхідно два рази колоти 4 млн громадян. 16 млн – це буде для 8 млн громадян. Це те, що в рамках COVAX Україна отримає”, – сказав Немчінов.

Крім того, за його словами, Україна також буде планово закуповувати сертифіковану вакцину, і громадяни, які не перебувають в пріоритетних списках для вакцинації, зможуть вакцинуватися самостійно.