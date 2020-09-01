Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
Зокрема буде поставлено:
500 тисяч доз вакцини Vaxigrip tetra (виробник Франція, чотиривалентна);
45 тисяч доз вакцини Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
100 тисяч доз вакцини ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
20 тисяч доз вакцини ДжіСі Флю Квадрівалєнт (виробник Республіка Корея, чотиривалентна).
Повідомляється, що трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, відповідно, чотиривалентна – від чотирьох.
У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цього року вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:
вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;
вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
У ЦГЗ повідомляють, що від ускладнень грипу протягом минулого епідсезону померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких – діти віком до 17 років.
Минулого епідсезону в Україну було поставлено 500 тисяч доз вакцин від грипу, однак вакцинувалися лише 238 079 людей (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.
- Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавірусу COVID-19.
- У Франції також сумніваються, що восени світ почне робити щеплення російською вакциною.