Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, котра буде дорівнювати 20% від кількості населення. Йдеться про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3%: це 1 млн 250 тисяч доз”, – зазначив Ляшко.

За його словами, інформація про орієнтовні дати поставки, кількість і вартість вакцини буде отримана 19 листопада. Зазначене питання вирішуватиметься на засіданні правління ініціативи COVAX (це ініціатива щодо взаємодії з виробниками вакцин з метою надання країнам світу рівноправного доступу до безпечних і ефективних вакцин після їх ліцензування та реєстрації).

“Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби при її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю… На найближчому засіданні правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже будуть чітко зрозумілі орієнтовні дати поставки, орієнтовна кількість і вартість вакцини, яку Україна буде отримувати”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що Україна потрапила до списку 92 країн, які “отримають або спеціальну ринкову ціну, або вакцину в рамках механізму COVAX безкоштовно”.

(На відео – з 21:00)