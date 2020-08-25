Верховна Рада України сьогодні ратифікувала угоду, необхідну для отримання нашою країною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 0063 проголосували 248 нардепів.

Законопроєкт був розроблений з метою набуття чинності для України міжнародних договорів щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро (мова йде про меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду).

Україна і Євросоюз підписали меморандум і кредитну угоду щодо отримання нашою країною макрофінансової допомоги ЄС 23 липня.

Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди.

Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною “низки спеціальних умов” і після проведення Єврокомісією оцінки про виконані зобов’язання.

Так, меморандумом передбачено вісім зобов’язань української сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги:

• підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;

• впровадження реформи податкової та митної адміністрацій та реалізації планів податкової й митної реформ;

• посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;

• посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;

• розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;

• ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;

• запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств;

• покращення функціонування ринку газу.

Голосування нардепів привітав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Верховна Рада ратифікувала меморандум та кредитну угоду щодо отримання “виняткової” макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Вдячні парламентарям за підтримку. Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро”, – зазначив він.