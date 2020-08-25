Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 0063 проголосували 248 нардепів.
Законопроєкт був розроблений з метою набуття чинності для України міжнародних договорів щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро (мова йде про меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду).
Україна і Євросоюз підписали меморандум і кредитну угоду щодо отримання нашою країною макрофінансової допомоги ЄС 23 липня.
Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен.
Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди.
Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною “низки спеціальних умов” і після проведення Єврокомісією оцінки про виконані зобов’язання.
Так, меморандумом передбачено вісім зобов’язань української сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги:
• підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;
• впровадження реформи податкової та митної адміністрацій та реалізації планів податкової й митної реформ;
• посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;
• посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;
• розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;
• ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;
• запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств;
• покращення функціонування ринку газу.
Голосування нардепів привітав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Верховна Рада ратифікувала меморандум та кредитну угоду щодо отримання “виняткової” макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Вдячні парламентарям за підтримку. Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро”, – зазначив він.
- Раніше Єврокомісія погодила меморандуми про взаєморозуміння за програмами макрофінансової допомоги з 8 країнами, включно з Україною.