Кабінет Міністрів схвалив розпорядження про укладення угоди з Японією щодо надання гранту на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Facebook.

“На позачерговому засіданні Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії щодо надання Кабміну гранту непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України”, – написав він.

У документі передбачено надання нашій державі гранту на суму 200 мільйонів японських єн (близько 55 млн гривень) для закупівлі спецобладнання для медзакладів Держприкордонслужби.