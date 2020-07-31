Covid-19 Україна

оновлено 31.07.2020 о 12:02

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Україна отримає вакцину від COVID-19 для 20% населення, – Ляшко

Україна отримає вакцину від коронавірусу в обсягах, що покриють 20% населення, за доступною ціною або безкоштовно.

П’ятниця, 31 липня 2020, 08:03

Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, на кінець липня 139 вакцин у світі перебувають на етапі доклінічних досліджень. Клінічні випробування почалися для 25 препаратів, з яких 6 максимально наблизилися до практичного застосування і знаходяться на 3 стадії випробувань.

“Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику”, – написав Ляшко.

Головний санлікар також зазначив, що наразі неможливо визначити, якою саме буде вакцина, як за типом, так і за способом та кількістю введень.

Теги: вакцина, Віктор Ляшко, ВООЗ, Коронавірус, Україна

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