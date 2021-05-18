У вівторок, 18 травня, Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

Про це поінформували в пресслужбі міжнародної організації ЮНІСЕФ (UNICEF Ukraine).

Так, сьогодні в Україну доставили партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Літак із вакциною прибув у міжнародний аеропорт “Київ”.

Це перший із чотирьох вантажів нової партії в рамках COVAX.

До кінця тижня ЮНІСЕФ загалом доправить у нашу країну 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

“Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою та другою дозою проти COVID-19 працівників сфери освіти. Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапів вакцинації”, – наголосили в організації.

Як уточнили в МОЗ України, 378 тисяч доз вакцини буде виділено на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тисяч працівників сфери освіти.

Як розповідав днями головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться про всіх працівників, починаючи від вихователів, вчителів, викладачів і закінчуючи технічним персоналом та охороною.

У МОЗ хочуть вакцинувати педагогів до початку навчального року. Мобільні бригади, що здійснюють вакцинацію, приїздитимуть безпосередньо до закладів освіти. Щеплення має бути добровільним.

Як пояснював Ляшко, оскільки поставка вакцини відбуватиметься поступово (чотирма партіями), розчинник до неї прийде в останній поставці (він необхідний для приготування дози для щеплення).

І орієнтовно з понеділка, 24 травня, вакцину почнуть розвозити в регіони.

Решта доз із нової поставки Pfizer буде призначена для вакцинації осіб із пріоритетних груп (з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії), які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Згідно з даними на сайті МОЗ, в рамках першого етапу вакцинують: медиків, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; мешканців інтернатів, будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів; учасників Операції об’єднаних сил.

У рамках другого етапу вакцинують: літніх людей від 80 років; медичних працівників та персонал, які працюють у закладах охорони здоров’я; соціальних працівників.

Перший і другий етап вакцинації відбуваються в Україні паралельно.

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.

Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).

Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.