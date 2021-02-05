Україна отримала підтвердження на постачі 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Про це йшлося на нараді президента Володимира Зеленського та голови міністра охорони здоров’я Максима Степанова, повідомляє пресслужба президента.

Степанов повідомив Зеленському, що в п’ятницю, 5 лютого, Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax. Постачі відбуватимуться з лютого 2021 року.

Очільник МОЗ повідомив, що досягнуто домовленості про постачання вакцин AstraZeneca та Novavax, які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents.

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози.

Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона так само розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.