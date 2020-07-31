Міністерство закордонних справ України отримало список затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії Вагнера і наразі перевіряє їх на ймовірну причетність до злочинів проти нашої держави.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Список затриманих Білоруссю громадян ми отримали, і МЗС Білорусі звернулося до нас із проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння цими особами злочинів у нашій державі та участь у військових діях. Я хочу наголосити, що тут питання не лише в тому, скільки там українців і хто вони, а питання ширше. Також дійсно дуже важливо встановити, хто з учасників цього списку брав участь у збройних діях на боці окупаційних сил, незаконних збройних формувань, і, власне кажучи, чи причетні вони до вчинення тих чи інших злочинів”, – сказав він.

Кулеба також зазначив, що бойовиків з українським громадянством там не семеро.

“Ми повинні перевірити весь список тому, що можливо хтось під час затримання представив паспорт громадянина України, чи Росії, тому по списку треба по кожному індивідуально пройтися і тоді вже можна переходити до більшої конкретики”, – уточнив Кулеба.

Напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” брали участь у військових діях на Донбасі проти українських військ, про що неодноразово повідомляла Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляли про участь “вагнеровців” у боях в Сирії.