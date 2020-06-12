Про це повідомила пресслужба НАТО.
Зазначається, що цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, яка спрямована на підтримку та поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під керівництвом НАТО.
“Як партнер НАТО Україна надала війська для операцій союзників, в тому числі в Афганістані і Косово, а також для Сил реагування НАТО і навчань НАТО. Союзники високо цінують цей значний внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці”, – йдеться в повідомленні.
Будучи партнером по розширеним можливостям, Україна отримає вигоду від спеціально розроблених можливостей для підтримки її вкладу. Це включає в себе розширений доступ до програм і навчань по взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.
На даний момент Україна є одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.
При цьому, статус України як партнера по розширеним можливостям не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин із Україною та Грузією.
- У січні віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.