Про це повідомила пресслужба НАТО.

Зазначається, що цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, яка спрямована на підтримку та поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під керівництвом НАТО.

“Як партнер НАТО Україна надала війська для операцій союзників, в тому числі в Афганістані і Косово, а також для Сил реагування НАТО і навчань НАТО. Союзники високо цінують цей значний внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці”, – йдеться в повідомленні.

Будучи партнером по розширеним можливостям, Україна отримає вигоду від спеціально розроблених можливостей для підтримки її вкладу. Це включає в себе розширений доступ до програм і навчань по взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.

На даний момент Україна є одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.

При цьому, статус України як партнера по розширеним можливостям не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.