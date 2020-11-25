Про це повідомляє сайт УАФ.
Раніше поєдинок збірної України зі збірною Швейцарії в Лізі націй скасували через спалах коронавірусу у гравців команди Андрія Шевченка.
За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
Тим самим підопічні Андрія Шевченка посіли останнє, четверте місце у своїй групі Ліги націй, поступившись Швейцарії за особистими зустрічами (в обох команд по шість очок), і вилетіли з елітного дивізіону Ліги націй.
Віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: “Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною”.
Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.
- У трьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19. Так, згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування, проведеного учора ввечері, позитивними виявилися чотири тести — гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.