Союз європейських футбольних асоціацій присудив технічну поразку збірної України з рахунком 0:3 за скандально скасований 17 листопада матч Ліги націй проти команди Швейцарії.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Раніше поєдинок збірної України зі збірною Швейцарії в Лізі націй скасували через спалах коронавірусу у гравців команди Андрія Шевченка.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Тим самим підопічні Андрія Шевченка посіли останнє, четверте місце у своїй групі Ліги націй, поступившись Швейцарії за особистими зустрічами (в обох команд по шість очок), і вилетіли з елітного дивізіону Ліги націй.

Віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: “Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною”.

Поєдинок між Україною та Швейцарією повинен був відбутися 17 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Шевченка була готова вийти на поле у складі більш ніж 13 гравців, що відповідає регламенту.