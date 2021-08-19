Україна отримала від Греції, Польщі та Литви в якості гуманітарної допомоги близько 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, 16 серпня 2021 року Україна отримала 100 000 доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, а 18 серпня – 650 400 доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 000 доз від Литви як гуманітарну допомогу.

Зазначається, що частина вакцини з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.

AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляють в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, а в Індії – Covishield.

Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.