Європейська комісія від імені Євросоюзу сьогодні надала Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов'язаної з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Єврокомісії.

“Ця виплата сприятиме макрофінансовій стабільності в Україні, дозволяючи їй виділяти ресурси на пом’якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу. Це реальна демонстрація солідарності ЄС зі своїм сусідом і партнером”, – наголошується в повідомленні.

В Єврокомісії уточнили, що перша виплата “не залежить від виконання будь-яких конкретних умов”, але видача другого траншу безпосередньо залежатиме від виконання восьми конкретних зобов’язань, які стосуються: управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища і управління державними підприємствами.

“Україна як і раніше займає важливе місце в європейському порядку денному. Це наша сусідня країна, і вона належить до Європи. Ми прагнемо запропонувати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 і подолання соціальних і економічних наслідків”, – наголосив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

У Міністерстві фінансів України підтвердили отримання першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Допомога надана “у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року”.

“Для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною дохідністю –0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск, Україна фактично отримала 623,5 мільйонів євро”, – уточнили в Мінфіні.

Отримані кошти планується спрямувати “на фінансування витрат державного бюджету, що сприятиме підтримці фінансової стабільності в Україні”.

Варто відзначити, що Україна і Євросоюз підписали меморандум і кредитну угоду щодо отримання нашою країною макрофінансової допомоги ЄС в сумі 1,2 млрд євро 23 липня 2020 року. Програма передбачає виплату двох траншів по 600 млн євро кожен.

Тоді зазначалося, що отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною “низки спеціальних умов” і після проведення Єврокомісією оцінки виконання зобов’язань. Мова йде про наступні зобов’язання:

• підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;

• впровадження реформи податкової та митної адміністрацій та реалізації планів податкової й митної реформ;

• посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;

• посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;

• розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;

• ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;

• запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств;

• покращення функціонування ринку газу.

Сьогодні в Мінфіні України поінформували, що Київ продовжує роботу над виконанням зобов’язань для отримання 2-го траншу шляхом реалізації структурних реформ у таких сферах:

• управління державними фінансами;

• належне урядування та верховенство права; покращення бізнес-клімату;

• секторальні реформи та державні підприємства.

У Мінфіні уточнили, що загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом 2014 – 2020 рр. в рамках п’яти програм досягла 4,41 млрд євро.