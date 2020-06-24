США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

“До України у рамках пілотного проєкту 16 червня за програмою уряду США “Міжнародні військові продажі” надійшла перша партія вантажу за контрактом, підписаним у грудні 2019 року, а саме — ракети до протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” та допоміжне обладнання на загальну суму понад 27 млн доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, для потреб Збройних сил України надійшли ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Зазначається, що проєкт передбачає постачання для ЗСУ комплексу озброєння, його обслуговування та надання супутніх послуг з підготовки особового складу для надійної та ефективної експлуатації протитанкових комплексів упродовж всього життєвого циклу. Постачання решти товарів військового призначення відповідно до домовленостей передбачено у 2021-2022 роках.

“Реалізація контракту на загальну суму понад 36,5 млн доларів США є значним кроком розвитку українсько-американського стратегічного співробітництва на підтримку обороноздатності України та відкриває нові перспективи до здійснення Міністерством оборони України прямих зовнішньоекономічних домовленостей у галузі озброєння та військової техніки з державами-партнерами”, – додали у відомстві.