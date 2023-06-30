Джерело: Міністерство фінансів України.
Ці кошти нададуть Україні під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine). Термін надання позики – 33 роки, на пільгових умовах.
Кошти будуть спрямовані на зміцнення системи соціального захисту в Україні. Зокрема, для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення шляхом проведення реформ, які усувають потенційні винятки для ВПО у програмі житлово-комунальних субсидій, а також для забезпечення ефективного адміністрування пенсій для громадян.
Зокрема, кредитні кошти будуть направлені на відновлення економіки, а також на посилення підзвітного та прозорого використання державних ресурсів.
За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, Японія та Світовий банк є ключовими партнерами України, які надають нам підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
“Кошти партнерів будуть спрямовані на фінансування видатків для забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян. Вдячний уряду Японії та Раді виконавчих директорів Світового банку за важливе рішення, яке допоможе підтримати фінансову стабільність країни. Розраховуємо отримати зазначені кошти вже найближчим часом”, – резюмував міністр фінансів України Сергій Марченко.
- Поліція Японія допоможе українським правоохоронцям у навчанні ідентифікації тіл людей, які загинули внаслідок російсько-української війни.
- Японія веде переговори, аби постачати артилерійські снаряди до США для їхнього перенаправлення в Україну. Розглядається можливість передачі артилерійських снарядів для 155-мм гармат.
- Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.