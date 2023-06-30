Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання позики на підтримку відновлення та розвитку України у розмірі 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії.

Джерело: Міністерство фінансів України.

Ці кошти нададуть Україні під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine). Термін надання позики – 33 роки, на пільгових умовах.

Кошти будуть спрямовані на зміцнення системи соціального захисту в Україні. Зокрема, для надання допомоги найбільш вразливим верствам населення шляхом проведення реформ, які усувають потенційні винятки для ВПО у програмі житлово-комунальних субсидій, а також для забезпечення ефективного адміністрування пенсій для громадян.

Зокрема, кредитні кошти будуть направлені на відновлення економіки, а також на посилення підзвітного та прозорого використання державних ресурсів.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, Японія та Світовий банк є ключовими партнерами України, які надають нам підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

“Кошти партнерів будуть спрямовані на фінансування видатків для забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян. Вдячний уряду Японії та Раді виконавчих директорів Світового банку за важливе рішення, яке допоможе підтримати фінансову стабільність країни. Розраховуємо отримати зазначені кошти вже найближчим часом”, – резюмував міністр фінансів України Сергій Марченко.