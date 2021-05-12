Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засідання Кабміну.

Зокрема, Шмигаль наголосив, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які також направлять на боротьбу з епідемією та вакцинальну кампанію.

“Загалом ми маємо домовленості на понад 40 млн доз вакцин лише на цей рік. І ми починаємо вести діалог щодо контрактування вакцин на наступний рік”, – запевнив Шмигаль.

Варто зазначити, що Максим Степанов неодноразово заявляв про мету до кінця 2021 року вакцинувати проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення України. За його словами, для цього потрібно робити 6 млн щеплень проти COVID-19 на місяць (або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних).

Проте прем’єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що уряд планує завершити вакцинацію понад 70% дорослого населення тільки у 2022 році, й це дозволить сформувати колективний імунітет.