Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Кошти надійдуть до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.
Міністерка фінансів США Джанет Йеллен зазначила, що це лише початок допомоги США на відновлення та відбудову України: “Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі”.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого оголошена грантова допомога Україні з боку США сягає 1 мільярда доларів.
- Також представниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд розповіла про співпрацю з українськими військовими щодо озброєння та підтримки України проти російської агресії.
- Нагадаємо, що високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена впевнені, що наступні чотири тижні стануть вирішальними для кінцевого результату війни Росії проти України.
- За словами високопосадовця з Міністерства оборони США, українські війська наразі мають більше танків, ніж військові РФ, що є важливим показником.
- Водночас Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що у Європейському Союзі прийняли рішення про надання важкого озброєння Україні без оголошення поставок.
- За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, ВПС США розробили нову систему безпілотників Phoenix Ghost для потреб України. Новий пакет допомоги містить понад 121 систему безпілотників.