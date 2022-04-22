Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Кошти надійдуть до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних виплат.

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен зазначила, що це лише початок допомоги США на відновлення та відбудову України: “Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі”.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого оголошена грантова допомога Україні з боку США сягає 1 мільярда доларів.