Про це американський президент повідомив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО.
Так, Україна отримає від союзників 140 000 протитанкових систем, 600 танків, близько 500 артилерійських систем та 60 000 снарядів до них.
Окрім цього, Байден запевнив, що до України спорядять передові реактивні системи залпового вогню, протикорабельні системи та системи протиповітряної оборони.
Згідно з оригінальною частиною промови, опублікованої на сайті Білого дому, американський лідер зазначив, що Сполучені Штати лідирують у наданні допомоги Україні. Та нагадав, що країна отримає додаткові ракетні системи HIMARS від США та союзників.
Водночас термінів постачання озброєння Байден не повідомив.
Раніше Джо Байден зазначив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.
- Нагадаємо, на саміті НАТО лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що Росія є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.
- Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Так, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. Про це в Мадриді оголосили міністри оборони ФРН Крістіні Ламбрехт та Нідерландів Кайсе Оллонгрен.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні для боротьби потрібно важке озброєння та анонсував нову військову допомогу Києву від Альянсу.
- 29 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вступному слові на пресконференції в Мадриді заявив, що альянс посилить бойові групи у східній частині, трансформує Сили реагування НАТО і збільшить кількість сил швидкого реагування до понад 300 000 осіб. Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.