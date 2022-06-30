Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що 50 країн світу взяли на себе загальні зобов'язання передати Україні у рази більше озброєння, ніж вже споряджено. Україна справді отримає глобальну військову допомогу від союзників.

Про це американський президент повідомив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО.

Так, Україна отримає від союзників 140 000 протитанкових систем, 600 танків, близько 500 артилерійських систем та 60 000 снарядів до них.

Окрім цього, Байден запевнив, що до України спорядять передові реактивні системи залпового вогню, протикорабельні системи та системи протиповітряної оборони.

Згідно з оригінальною частиною промови, опублікованої на сайті Білого дому, американський лідер зазначив, що Сполучені Штати лідирують у наданні допомоги Україні. Та нагадав, що країна отримає додаткові ракетні системи HIMARS від США та союзників.

Водночас термінів постачання озброєння Байден не повідомив.

Раніше Джо Байден зазначив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.