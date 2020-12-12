Covid-19 Україна

оновлено 12.12.2020 о 14:02

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Україна отримає 8 млн доз COVID-вакцини безкоштовно, – Ляшко

У суботу, 12 грудня, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти COVID-19.

Субота, 12 грудня 2020, 15:08

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його даними, Україна, окрім запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, гарантовано отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.  

Також COVAX забезпечить безкоштовні шприци для ін’єкцій. МОЗ вже працює над забезпеченням пунктів щеплень спеціальним холодильним обладнанням.

“Жодна вакцина у світі не розроблялась так швидко, як вакцина проти COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб”, – зазначив Ляшко.

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  • У Міністерстві охорони здоров’я України розраховують, що посилення карантину (локдаун) у січні дозволить скоротити захворюваність на коронавірус COVID-19 на 40-50%.
Теги: COVAX, вакцина, Коронавірус, Ляшко

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