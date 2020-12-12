Україна отримає 8 млн доз COVID-вакцини безкоштовно, – Ляшко

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його даними, Україна, окрім запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, гарантовано отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.
Також COVAX забезпечить безкоштовні шприци для ін’єкцій. МОЗ вже працює над забезпеченням пунктів щеплень спеціальним холодильним обладнанням.
“Жодна вакцина у світі не розроблялась так швидко, як вакцина проти COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб”, – зазначив Ляшко.
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