Україна отримає 8 млн доз COVID-вакцини безкоштовно, – Ляшко

У суботу, 12 грудня, Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини проти COVID-19.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його даними, Україна, окрім запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, гарантовано отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.

Також COVAX забезпечить безкоштовні шприци для ін’єкцій. МОЗ вже працює над забезпеченням пунктів щеплень спеціальним холодильним обладнанням.

“Жодна вакцина у світі не розроблялась так швидко, як вакцина проти COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб”, – зазначив Ляшко.

У суботу, 12 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть робити не менше 1 мільйона тестів на коронавірус щомісяця.