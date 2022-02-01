Про це повідомляє пресслужба ОП.
Найвищі представники держав провели зустріч у Києві, 1 лютого, задля обговорення питань щодо протистояння російській агресії та поглиблення подальшого стратегічного партнерства.
Так, згідно зі спільною заявою, Великобританія зацікавлена в енергетичній незалежності України й має намір підтримувати її “зелену” трансформацію. Тому Прем’єр-міністр Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 мільйонів фунтів стерлінгів.
Щодо питання військової безпеки, Сполучене Королівство й надалі віддане “незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.
“Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок. Лідери наголосили, що правом кожного українця є визначати своє майбутнє”, – зазначено у повідомленні.
- Нагадаємо, Президент України повідомив під час прессконференції з британським прем’єром Борисом Джонсоном, що наслідком рішення Росії напасти на Україну буде війна в усій Європі.
- Також Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час спілкування Блінкен наголосив на готовності продовжити перемовини щодо “гарантій безпеки” та знову закликав Кремль до відведення військ від України.
- Вперше з грудня президент РФ Володимир Путін заговорив про ситуацію довкола України. Це відбулось під час пресконференції Путіна з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами глави Кремля, США та НАТО “ігнорують” занепокоєння Москви у своїх відповідях щодо “гарантій безпеки”, запропонованих Росією.