Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії після проведення переговорів оголосили, що Україна отримає новий пакет фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Найвищі представники держав провели зустріч у Києві, 1 лютого, задля обговорення питань щодо протистояння російській агресії та поглиблення подальшого стратегічного партнерства.

Так, згідно зі спільною заявою, Великобританія зацікавлена в енергетичній незалежності України й має намір підтримувати її “зелену” трансформацію. Тому Прем’єр-міністр Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 мільйонів фунтів стерлінгів.

Щодо питання військової безпеки, Сполучене Королівство й надалі віддане “незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.