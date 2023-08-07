Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

«Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б’ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму.» – написав Чернєв.



З пояснень політика, ми дізнались, що це будуть ракети повітряного базування, схожі на Storm Shadow.