«Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Ці ракети б’ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму.» – написав Чернєв.
З пояснень політика, ми дізнались, що це будуть ракети повітряного базування, схожі на Storm Shadow.
-Єгоре, на яку кількість ракет може розраховувати Україні, якщо це не є таємницею?
-Поки про кількість невідомо, але загалом у Німеччини їх близько 600 штук. Якусь частину вони готові передати нам, але ця інформація навряд буде в загальному доступі.
-Як довго довелось вести перемовини?
– Ми працювали над цим 4 місяці. Питання було в тому, що Правляча партія не йшла на зустріч, але зараз є консенсус. Чекаємо на рішення канцлера.