Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

За словами прем’єр-міністра України Денис Шмигаля, для покриття дефіциту державного бюджету наступного року планується залучення міжнародної фінансової допомоги та випуск військових облігацій.

“Це два джерела надходжень, крім податкових та митних, які ми бачимо наступного року”, — підкреслив прем’єр-міністр України.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні є три фінансових партнери, з якими активно співпрацює Україна: Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і Сполучені Штати. Зокрема, з МВФ вже йде спільна робота над програмою на наступний рік.

“Вчора відбулася розмова президента України з керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ погодив виділення Україні ще одного фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів. Так само як це було на початку широкомасштабної війни. Ми домовились, що будемо продовжувати працювати з МВФ, щоб наступного року започаткувати нову спеціальну програму”, — повідомив Денис Шмигаль.

Також він зауважив, що минулого тижня відбулися зустрічі з керівництвом Європейської комісії: “Ми домовились, що допомога в розмірі 8 млрд євро надійде Україні цього року: 5 млрд євро вже до кінця вересня, 3 млрд у вигляді гранту очікуємо наприкінці жовтня — на початку листопада”.

Прем’єр-міністр нагадав про ініціативу президента США щодо виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 11,7 млрд доларів. А також наголосив на тому, що з такою підтримкою США, й з отриманням допомоги від Євросоюзу, Україна “пройде” рік стабільно, і вже наступного року всі соціальні зобов’язання держави будуть виконуватись повною мірою.