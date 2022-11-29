Україна та Франція підписали угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 мільйонів євро від Французького агентства розвитку, кошти спрямують на фінансування першочергових видатків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

“Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку”, – розповіли у відомстві.

А також зазначили, що кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування усіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

За даними Мінфіну, кредит надається на пільгових умовах, відтак процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору.

За словами Сергія Марченка, ці кошти дозволять й надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з країною-агресоркою.

“Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро”, – зазначив Сергій Марченко.

Під час зустрічі сторони також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між урядами обох країн.

Водночас міністр фінансів України наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у наступному році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів США щомісячно.

Зазначимо, що нещодавно Франція спорядила до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.