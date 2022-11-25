Міністр фінансів України та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів, які буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

У повідомлення зазначається, що ці грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Відтак, залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі

4,5 млрд доларів буде спрямовано на забезпечення оплати житлово-комунальних послуг, підтримки малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, зазначені грантові кошти дозволить й надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з російськими загарбниками.

“Ми вдячні уряду США та команді Світового банку за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною”, – подякував Сергій Марченко.

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 6,3 млрд доларів та 1,441 млрд євро, з них грант 5,8 млрд доларів.

Ці кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.